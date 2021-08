„Du ming Stadt“ : Kunstaktion für bedrohte Erkelenzer Dörfer

Erkelenz Bilder und Musik weisen am Samstag am Erkelenzer Markt auf das Schicksal der Tagebau-Randdörfer hin. Dabei sind zahlreiche Künstler mit ihren Arbeiten.

(RP) Mit der Plakatausstellung „Du ming Stadt“ soll am kommenden Samstag auf dem Erkelenzer Markt an das Schicksal der vom Tagebau bedrohten Dörfer erinnert werden. „Die Motive stellen sowohl die Schönheit der Orte als auch das Ausmaß der Zerstörung dar“, teilen die Organisatioren mit.

Die ausgewählten Fotoarbeiten von Adalbert Niemeyer-Lüllwitz, Ron Weimann und Hubert Perschke werden an die Laternen am Markt gehängt. So können die Besucher die Arbeiten im Freien und in ausreichendem Abstand zueinander betrachten. Darüber hinaus werden weitere Bilder dieser Fotografen sowie von Dennis Galle und Sybille Horras-Schmitz in einer digitalen Dauerschleife gezeigt. Die Motive der Ausstellung liegen auch in Postkartengröße zum Mitnehmen aus.