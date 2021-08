Fazit der Aachener Behörde zum Protest bei Keyenberg : Polizei lobt „friedlichen und kraftvollen Protest“

Erkelenz Rund 2500 Demonstranten zog es am Samstag nach Keyenberg und Lützerath. Die Polizei aus Aachen zog ein positives Fazit, denn eingreifen mussten die Beamten dieses Mal nicht.

Ein positives Fazit zog die Polizei Aachen zur Protestaktion bei Keyenberg und Lützerath am Samstag. Nach Angaben der Polizei habe sich die Menschenkette gegen 12 Uhr am Samstag gebildet, sie erstreckte sich von Keyenberg bis Lützerath. Die Teilnehmerzahl bezifferte die Polizei „im unteren vierstelligen Bereich“. Die Demonstration endete gegen 16 Uhr an der Landstraße 277 mit einer Abschlusskundgebung.