Talkrunde am Freitag : Erkelenzer Verein feiert Freundschaft zu Frankreich

Talkrunde am Freitag

Erkelenz Am Freitag lädt „Erkelenz International“ zu einer Gesprächsrunde teil, in dem die Freundschaft zum Nachbarland und insbesondere zur Partnerstadt Saint James im Fokus stehen soll.

Der kommende Samstag, 22. Januar, ist der Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft. Schließlich unterzeichneten an diesem Tag im Jahr 1963 Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag. Gefeiert wird das auch in Erkelenz, das bereits seit 1974 eine intensive Städtepartnerschaft mit Saint James im Nordwesten Frankreichs verbindet. Am Vorabend, Freitag, 21. Januar, lädt deshalb der Verein „Erkelenz International“ zu einer Online-Veranstaltung ein.