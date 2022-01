Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle Kreis Heinsberg : Offene Sprechzeiten und kurze Wege für Ratsuchende

Wegberg/Erkelenz Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle Kreis Heinsberg aktiviert ihre offenen Sprechzeiten in Wegberg und Erkelenz wieder. Das ermöglicht Ratsuchenden aus dem Nordkreis kurze Wege.

Bereits seit vielen Jahren bietet die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Kreis Heinsberg in mehreren Rathäusern und Stadtverwaltungen im Kreis Heinsberg Sprechzeiten an. „Wir verstehen dies als Serviceangebot für die Ratsuchenden, da die Strecken zu unseren Beratungsstellen im Kreis Heinsberg teilweise doch lang sein können“ erläutert Denise Lison, Beraterin der KoKoBe.

Diese Sprechzeiten fanden bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie und damit verbundenen Kontaktbeschränkungen einmal monatlich statt. Adelheid Venghaus, ebenfalls Beraterin der KoKoBe im Kreis Heinsberg, ergänzt: „Das Besondere an den Sprechstunden war, dass Ratsuchende auch ohne vorherige Anmeldung ganz niedrigschwellig unser Beratungsangebot aufsuchen konnten.“ Nun ist es den Beraterinnen der KoKoBe gelungen, das Angebot der Sprechzeiten unter Einhaltung der jeweiligen Zugangsvoraussetzungen zu den Rathäusern und Stadtverwaltungen wieder zu aktivieren. „Wir freuen uns auf viele Ratsuchende, die unser offenes Sprechzeitenangebot im neuen Jahr wieder nutzen möchten“, sagt Christina Hostenbach, die ab Januar die Nachfolge von Adelheid Venghaus in der KoKoBe antreten wird.

Die KoKoBe ist in Erkelenz ab Februar an jedem zweiten Dienstag im Monat (außer in den Ferien) zwischen 14 und 15 Uhr erreichbar in der Stadtverwaltung, Johannismarkt 17, Raum 104, in Wegberg nur nach Anmeldung an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 13.30 bis 14.30 Uhr im Rathaus, Rathausplatz 25, Raum 413.