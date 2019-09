Antrag an den Erkelenzer Stadtrat : SPD möchte Kita- und Ganztagsgebühren senken

Erkelenz Eltern sollen weniger für ihre Kinder zahlen müssen. Das beantragt jetzt die Erkelenzer SPD.

Die Erkelenzer Sozialdemokraten möchten die Kindergartenbeiträge anpassen, so dass Eltern weniger für ihre Kinder bezahlen müssen. Dazu ist ein umfassender Prüfantrag an die Stadtverwaltung gestellt worden, dem zuvor allerdings der Stadtrat zustimmen muss.

„Die Stadt Erkelenz möge prüfen, inwieweit die Möglichkeit besteht, das erste Kita-Jahr gebührenfrei zu stellen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Rainer Rogowsky in einer Pressemitteilung. Des Weiteren sollw geprüft werden, „inwieweit die Möglichkeit zur allgemeinen Senkung der Elternbeiträge bei den Kita, Kindertagespflegen und dem Offenen Ganztag besteht. Weiterhin soll auch eine Prüfung zur Anhebung der Beitragsfreiheit um eine oder zwei Stufen nach oben erfolgen.“ Die Veränderungen, die möglich sind, möchte die SPD durch Änderungen der Gebührensatzungen umsetzen. Ziel der Sozialdemokraten ist „ein weiterer Schritt der sozialen Unterstützung der Familien in Erkelenz“, erklärt Rogowsky. „Nach unserer Auffassung fängt Bildung in der Kita an. Sie gebührenfrei zu stellen, ist deshalb ein richtiger Schritt in die Richtung, Bildung insgesamt kosten- beziehungsweise gebührenfrei anzubieten.“ Der im Vorjahr erzielte Jahresüberschuss biete hierzu eine gute Gelegenheit und eine Chance: „Durch sinkende Beiträge bei unseren Betreuungseinrichtungen bleibt und wird Erkelenz attraktiv als Zuzugsort für junge Familien. Das ist wichtig, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.“