Erfahrungen in der Berufsausbildung : Sparkassenfiliale unter der Leitung von vier Auszubildenden

Vorstandschef Thomas Giessing im Gespräch mit den Auszubildenden in der Azubi-Filiale am Erkelenzer Ziegelweiher. Foto: Kreissparkasse Heinsberg/Frank Thelen

Erkelenz Nach den Erfahrungen der Auszubildenden in der Filiale am Ziegelweiher hoffen sie, dass die Kreissparkasse das Angebot auch der nächsten Azubi-Generation anbietet.

Vor der Übernahme der Filiale am Ziegelweiher in Erkelenz hatten sich Enrico Roebner, Thomas van der Zander, Ina Winitschenko und Lars Windeln umfänglich auf ihre Aufgaben vorbereitet, an Schulungen teilgenommen und Konzepte erarbeitet. Vier Wochen lang hieß es danach für das junge Team, Beratungsgespräche mit Kunden führen, die Versorgung mit Finanzprodukten in die Wege leiten, Geld bestellen und den Service am Schalter organisieren – kein Kundenwunsch sollte offen bleiben. „Die Kunden nutzten die Beratungsangebote der Auszubildenden intensiv und fühlten sich bei der jungen Crew sehr wohl“, berichtete deren Arbeitgeberin und die Auszubildenden stellten fest: „Wir konnten sehr viel für uns persönlich und für unsere Zeit nach der Ausbildung mitnehmen. Wir hoffen, dass dieses Projekt auch künftigen Ausbildungsjahren weiterhin angeboten wird.“