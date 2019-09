Spendenübergabe in Lövenich : Geldsegen für Vereine von der Raiffeisenbank

Spendenübergabe in Lövenich

Vertriebsleiter Thomas Brockers und Marketingmitarbeiterin Romy Schellartz begrüßten die Vertreter von 20 Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und Vereinen zur Spendenübergabe in der Raiffeisenbank. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Kunden der Raiffeisenbank Erkelenz helfen mit dem Gewinnsparen Vereinen aus der Region.

28.650 Euro für Schulen, Kindergärten und Vereine hat die Raiffeisenbank Erkelenz an 20 unterschiedliche Projekte in ihrem Geschäftsgebiet gespendet. Vertriebsleiter Thomas Brockers und Marketingmitarbeiterin Romy Schellartz begrüßten deren Vertreter jetzt in Lövenich.