Erkelenz : Nachwuchs in der Pflege

Zwölf Auszubildende hat das Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz nach ihren Examina beglückwünscht. Foto: Hermann-Josef-Stiftung

Erkelenz Zwölf Auszubildende im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz haben ihr staatliches Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger abgeschlossen. In den drei Jahren ihrer Ausbildung haben sie nicht nur Fachwissen in pflegerischen und medizinischen Fachbereichen, sondern vor allem auch Kompetenzen bei der Gesundheitsförderung, Beratung und Anleitung kranker Menschen und deren Angehörigen erworben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei haben sich neben der Verzahnung von Theorie und Praxis Konzepte zur Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen bewährt, die auch für künftige Ausbildungsgänge in der Pflege am Hermann-Josef-Krankenhaus richtungsweisend sein werden, kündigt dieses an.

Die Absolventen sind Gizem Bingöl, Hannah-Isabelle Joeris, Laura Lambertz, Nathalie Laufenberg, Linda Aileen Meszner, Victoria Porfilio, Julia Schaffrath, Fabienne Schiffer, Lea Schlangen, Bahadir Sen, Marie Luisa Mariebelle Stachowiak und Sabina Zopp. Elf Absolventen bleiben dem Hermann-Josef-Krankenhaus erhalten. In diesem Jahr begannen an der Krankenpflegeschule zum 1. September 25 Auszubildende eine dreijährige Ausbildung. In Kooperation mit der Katholischen Hochschule Köln besteht die Möglichkeit zu einem verkürzten Studiengang in „Angewandter Pflegewissenschaft (B.Sc.)“. Das Bewerbungsverfahren für die neue „generalistische Pflegeausbildung“ ab 2020 beginnt ab sofort.

(RP)