Jahresversammlung beim Heimatverein : „Kaplan“ mit Geschenken in Erkelenz

Erkelenz Hermann-Josef Kaiser war vor Jahrzehnten als Jungpriester in Erkelenz tätig. Noch heute hält er, mittlerweile stolze 96 Jahre alt, Kontakt zur Stadt. Nun kam er zur Versammlung des Heimatvereins.

In Zeiten höchster Aufmerksamkeit für Gesundheitsthemen konnten Vorsitzender Merkens, vor allem aber Schatzmeister Hans-Josef Frentzen, in ihren Berichten eine gesunde Vereinslage statuieren. Von daher zweifelte auch niemand an der Feststellung des Vorsitzenden, dass die Jubiläumsveranstaltungen 2021 nachgeholt werden, der Festakt wird am 3. Oktober stattfinden.

Abschließend übergab „Kaplan“ Kaiser, als solcher früher acht Jahre lang in Matzerath tätig, eine Kohlezeichnung des Hauses Elmpt, das bis 1975 zum Kreis Erkelenz/Heinsberg gehörte, dem Verein. Geschaffen wurde das Werk von Professor Ferdinand Macketanz, der in 1950er-Jahren die Titel der Heimatkalender der Erkelenzer Lande im Stil der Neuen Sachlichkeit zeichnete. Darüber hinaus schenkte er Günther Merkens für das Vereinsarchiv ein Exemplar des insgesamt vergriffenen Buchs „1100 Jahre Doveren“. Und Stephan Muckel erhielt von Hermann-Josef Kaiser ein ebenfalls neu-sachliches Ölbild, gemalt von einem „H. Wirtz“, das der erste Schmuck des sich derzeit in Renovierung befindlichen Bürgermeisterbüros sein wird. Der „Kaplan“ erhielt als Dank eine Einladung/Bitte zum Erzählabend beim neuen Ersten Bürger, der das Amt am 1. November antritt.

Weiter geht es am Dienstag, 10. November, im Hotel am Park in Hückelhoven, ab 19 Uhr mit dem Vortrag von Dietmar Schmitz zum Thema „Der „Ückelhover Hof in Mönchengladbach – Wurzeln in Hückelhoven“. Am Sonntag, 15. November, folgt in der Hückelhovener Aula in Zusammenarbeit mit dem Verein con brio ab 17.30 Uhr ein Konzert mit Beethovens Violinkonzert, allerdings am Piano gespielt, begleitet vom Orchester der Musikhochschule Köln. Bürgermeister Bernd Jansen hat die Schirmherrschaft übernommen.