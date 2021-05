Aus Fördermitteln : Erkelenz bemüht sich um zwei Strukturwandelmanager

Erkelenz Die beiden Manager sollen der Verwaltung künftig dabei helfen, den Strukturwandel zu bewältigen. Vor allem dürfte es darum gehen, Fördermittel zu akquirieren und bei Interessenkonflikten zu moderieren.

Die Stadt Erkelenz soll zwei Strukturwandelmanager bekommen, die sich um die finanzielle Förderung und Abwicklung des Braunkohle-Strukturwandels in der Kommune kümmern und aus Landesmitteln bezahlt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD im Braunkohleausschuss zurückgezogen, nachdem die Verwaltung angab, bereits an einem Förderantrag zu arbeiten.

„Bereits seit der Anrainerkonferenz 2019 ist eine gemeinschaftliche Antragsstellung der Anrainerkommunen für Personal in Diskussion“, antwortete die Verwaltung in einer Stellungnahme. Die Kommunen Aldenhoven und Merzenich hätten bereits Musteranträge erstellt und mit dem Fördermittelgeber, dem Land NRW, abgestimmt. Die Antragsstellung in Erkelenz sei für Ende Mai vorgesehen.