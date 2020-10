Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaftslage in Erkelenz : Verunsicherung in vielen Branchen

Sandra Schürger vom Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing bei der Stadt Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Interview Erkelenz Die Wirtschaft in Erkelenz kommt unterschiedlich gut durch die Coronakrise. Die Stadt Erkelenz will ihre in der Stadt ansässigen Unternehmen vielfach unterstützen. Details dazu erläutert Sandra Schürger vom Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.