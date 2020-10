Neu in Golkrath am Pfarrheim : Bücherkiste mit viel Lesestoff

In Golkrath am Pfarrheim an der Straße Terreicken befindet sich nun die neue Bücherkiste. Foto: Ferdinand Kehren

Golkrath Seit kurzer Zeit gibt es am Pfarrheim in Golkrath eine Bücherkiste, die die Leseratten zum Geben und Nehmen einlädt. Zu finden ist dort allerlei Lesestoff unterschiedlicher Genres.

Auch in Golkrath steht für Leseratten nun eine große Bücherkiste mit einem noch größeren Angebot bereit. Zu finden ist die neue Bücherkiste am Pfarrheim an der Straße Terreicken.

Wie Ferdinand Kehren vom Ortsausschuss St. Stephanus Golkrath sagte, habe er die Idee in einer Sitzung des Ortsausschusses vorgestellt und erläutert, nachdem er einen Artikel dazu in der Rheinischen Post gelesen und sich danach Gedanken zur Realisierung gemacht hatte. Insgesamt sei diese Idee schließlich gut angekommen. „Weil man in Holzweiler gute Erfahrungen damit gemacht hat, habe ich Kontakte dorthin geknüpft und entsprechende Gespräche geführt“, so Ferdinand Kehren zur Entstehungsgeschichte. Seit kurzer Zeit gibt es in Golkrath somit ein stabiles, transportables und geräumiges Häuschen, das mittlerweile unzählige Bücher unter dem Titel „Geben & Nehmen“ beherbergt. Dort untergebracht sind 25 laufende Meter an Regalen, von außen ist das Häuschen mit Holz verkleidet, auf dem Dach des kleinen Gebäudes befindet sich Acrylglas. Insgesamt sei es wichtig gewesen, dass die Bücherkiste wetterfest ist, sagt Ferdinand Kehren.

Viele Bücher, die sich aktuell in der in Golkrath neuen Bücherkiste befinden, stammen aus Kehrens persönlichem Literatur-Bestand. „Zwölf Kisten haben wir auch aus Holzweiler erhalten. Vieles haben wir ins Pfarrheim gebracht und dort gelagert. So haben wir gute Möglichkeiten, den Bestand von Zeit zu Zeit zu verändern. Dadurch bleibt das Leseangebot unserer neuen Bücherkiste am Pfarrheim sicherlich auch sehr interessant“, ist sich Ferdinand Kehren sicher.