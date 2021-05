Spendenübergabe in Erkelenz : Opus organisiert Schoko-Spende für Impfzentrum-Mitarbeiter

Erkelenz/Wegberg Über eine schmackhafte Spende freuen sich die Mitarbeiter aus dem Impfzentrum des Kreises Heinsberg an der Brüsseler Allee in Erkelenz.

„Das ist ein kleines Dankeschön für das, was die Mitarbeiter des Impfzentrums Erkelenz seit Monaten leisten“, erklärte Hans-Günther Scheulen. Der Kulturförderkreis Opus 512 aus Wegberg-Beeck pflegt schon seit vielen Jahren eine enge Beziehung zum Schokoladenmuseum in der Domstadt Köln. So gab es für Opus 512 schwarze, braune und weiße Schokolade in unterschiedlichen Formen, die die Verantwortlichen des Wegberger Kulturförderkreises an die Mitarbeiter des Erkelenzer Impfzentrums weitergaben. Das 1993 von Hans Imhoff in Köln gegründete Schokoladenmuseum, mit jährlich rund 600.000 Besuchern das meistbesuchte Museum in Köln, ist zwar zurzeit auch geschlossen, arbeitet aber intern trotz Corona weiter. Täglich werden bis zu 500 Kilogramm Rohschokolade verarbeitet.