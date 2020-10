Innovation Valley Garzweiler und Exzellenzregion nachhaltiges Bauen : Sterne für Projekte im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land Der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat 20 von insgesamt 82 Projekten aus dem „Sofortprogramm PLUS“ einen zweiten von drei Sternen verliehen. Damit gelten sie nun als „tragfähige Vorhaben“.

Darunter sind auch zwei Projekte, an denen der Kreis Heinsberg beteiligt ist: Das „Innovation Valley Garzweiler“ und die „Exzellenzregion nachhaltiges Bauen“.

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg und Mitglied des Aufsichtsrats der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, kommentiert die Entwicklung wie folgt: „Die beiden weiter qualifizierten Projekte stärken die Wirtschaft im Kreis Heinsberg, besonders in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Doch die Arbeit geht weiter. In den kommenden Monaten werden wir auch unser großes Projekt ,Future Site InWest’ zur Aktivierung und Qualifizierung von LEP VI-Flächen in den weiteren Qualifizierungsprozess einbringen.“