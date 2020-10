Auf besondere Weise dankt der SV Schwanenberg seinen Unterstützern : „Schwanenpower“ pflanzt Baum

Schwanenberg Ein jetzt noch kleiner und junger Mispelbaum steht für Nachhaltigkeit. Der SV Schwanenberg verbindet mehr damit und dankt auf diese Weise seinen Unterstützern. Das Gesamtprojekt trägt seit zwei Jahren den Titel „Schwanenpower“.

Nach dem Start von Schwanenpower vor zwei Jahren ist so also ein unverbindliches Netzwerk entstanden. Die Akteure dieses Netzwerkes treffen sich regelmäßig, wegen Corona fand das letzte Treffen allerdings vor mehr als einem halben Jahr statt. In den Treffen stehen unterschiedliche Themen an, die gemeinsam diskutiert werden. Zu diesen Themen zählte auch die Nachhaltigkeit. „Mit dem Mispelbaum wollen wir nach außen dokumentieren, wie wichtig Bäume für unser Leben sind“, so SVS-Jugendleiter Ralf Braun weiter.