Holzweiler Dorfgemeinschaft organisiert das Fest für die Kinder des Ortes : St. Martin reitet zu den Kindern in Holzweiler

Die Dorfgemeinschaft Holzweiler lässt St. Martin durch das Dorf zu den Kindern ziehen. Foto: dpa/Felix Kästle

Holzweiler Auch im Corona-Jahr reitet traditionsgemäß St. Martin wieder in voller Rüstung durch das Seilerdorf Holzweiler, wenn auch unter anderen Bedingungen. Darauf macht nun die Dorfgemeinschaft Holzweiler aufmerksam.

Aufgrund der außergewöhnlichen Gegebenheiten hat sich die Dorfgemeinschaft etwas überlegt, damit sie auch im Jahr 2020 in strahlende Kinderaugen blicken kann: In diesem Jahr zieht St. Martin mit dem Bettler und all den Helfern durch das Dorf. Die Helfer bringen die Martins-Tüten zu den Kindern.

„Wir freuen uns, wenn die Kinder zahlreich am Rand des Zugweges auf den St. Martin warten und beim Eintreffen deutlich ihre Martinskärtchen vorzeigen, damit auch jedes Kind eine Tüte erhalten kann“, sagt Dirk Heupts, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft.

Aus den Anfängen des Martinszuges besitzt Holzweiler einen stattlichen historischen Römerhelm, der vor einigen Jahren restauriert werden konnte und auch nun wieder der Öffentlichkeit durch St. Martin auf dem Pferd präsentiert wird. Das Teilen wird dadurch bezeugt, dass vor dem Fest eine Sammlung in Holzweiler stattfindet, um die Kinder zu bescheren. So hat auch bis in die heutige Zeit der heilige Martin für die Kinder sein Werk getan.

Die Erinnerung an den heiligen Martin wird am Montag, 9. November, nachvollzogen, St. Martin wird sich mit Bettler und seinen fleißigen Helfern um 17.30 Uhr in Bewegung setzen.

Die Anlieger des Zugweges werden gebeten, in gewohnter Manier durch bunte Lichter die Häuser am Zugweg zu schmücken, damit auch nach außen sichtbar wird, dass der Martinsbrauch in Holzweiler hochgehalten wird. Damit auch in diesem Jahr die Tüten der Kinder reichlich gefüllt werden können, hofft die Dorfgemeinschaft auf die Spendenfreundlichkeit der Holzweiler Bevölkerung und der Geschäftswelt, teilt die Dorfgemeinschaft weiter mit. Aus diesem Grund sind die Sammler in diesen Tagen unterwegs und führen eine Haussammlung durch. Sollte jemand die Sammler verpasst haben, kann eine Spende auch bei Dirk Heupts abgegeben werden oder auf das Konto mit der IBAN DE72 3126 3359 3400 7820 23 der Dorfgemeinschaft Holzweiler überwiesen werden. Alle Kinder aus Holzweiler im Alter von zwei bis 14 Jahren erhalten wieder eine Martinstüte.

Für weitere Kinder sowie Enkelkinder und andere, die nicht in Holzweiler wohnen, kann bei den Sammlern eine Wertmarke für eine Martinstüte zum Preis von 6,50 Euro erworben werden. Martinstüten werden nur gegen entsprechende Wertmarken ausgegeben, erklären die Organisatoren.

(RP)