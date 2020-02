Wahl im Kreis Heinsberg : BDKJ: neu strukturierte Interessenvertretung

Erkelenz Bund der Deutschen Katholischen Jugend stellt seine Arbeit neu auf und vertritt mehr als 2000 Kinder.

Im Zuge der neuen Diözesansatzung des BDKJ Aachen sind zum 31. Dezember 2019 alle Regionalverbände erloschen, so dass sie in den acht Regionen des Bistums Aachen neu gegründet werden mussten. Im Kreis Heinsberg ist dies jetzt geschehen. Anna Dolic aus der Malteserjugend Wassenberg und Michael Kock aus der Pfadfinderinnenschaft St. Georg Immerath sind in Erkelenz als Regionalvorstand gewählt worden und für die Geschicke der verbandlichen Interessenvertretung im kirchlichen wie im öffentlichen Bereich verantwortlich.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist seit mehr als 70 Jahren der Dachverband aller katholischen Jugendverbände in der katholischen Kirche Deutschlands. Dessen Aufgabe ist es, die Jugendverbände bestmöglich zu vernetzen und die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Kirche und Gesellschaft zu vertreten. So ist der BDKJ im Kreis Heinsberg in vier der fünf Jugendhilfeausschüsse von den Fraktionen als Mitglied berufen worden, so dass die Interessen verbandliche Jugendarbeit eingebracht aber auch ganz allgemein die der Kinder und Jugendlichen vertreten werden können. Ebenso ist der BDKJ, als Verband im katholischen Bistum Aachen, im regionalen Katholikenrat mit Sitz und Stimme engagiert.