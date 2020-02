Cusanus-Gymnasium bei Roboter-Wettbewerb : Kette gerissen – Einzug ins deutsche Finale verpasst

Erkelenz Schüler von der siebten Klasse bis zur Oberstufe entwarfen, konstruierten und programmierten für einen weltweiten Roboter-Wettbewerb.

22 Schüler des Cusanus-Gymnasiums aus Erkelenz haben an der „VEX Robotic Competition“ teilgenommen. Zwei Gruppen von Mittelstufenschülern belegten die Plätze drei und vier und verpassten nur knapp die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Eine Gruppe von Oberstufenschülern landete auf dem dritten Platz und konnte sich ebenfalls nicht für die Finalrunde qualifizieren. Ob der Wettkampf im nächsten Jahr am Cusanus-Gymnasium stattfinden soll, wird derzeit diskutiert.

Schüler von der siebten Klasse bis zur Oberstufe entwerfen, konstruieren und programmieren für den Roboter-Wettbewerb ihre eigenen Maschinen. Die diesjährige Competition fand in Rockenhausen in Rheinland-Pfalz statt. Weltweit nehmen 20.000 Teams aus mehr als 45 Ländern teil. Es sind vor allem die MINT-Fertigkeiten, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, gefragt. Die Erkelenzer Schüler waren von den Lehrern Andre Dänekas, Phillip Jordans und Christian Graf begleitet worden.