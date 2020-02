Karnevalssitzungen in Tenholt und Rath-Anhoven : „Hakuna Matata“ mit Humor und Emotionen

König der Löwen: Das Tenholter Königspaar Tina und Martin Keutmann als Sarabi und Musafa verliest die neuen und vor allem närrischen „Gebote“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Tenholt Traditionell kein Prinzenpaar, sondern vielmehr ein Königspaar steht stets an der Spitze des Tenholter Karnevals. Auch in Rath-Anhoven kennt man Tradition, denn dort sind es immer junge Tollitäten, die Frohsinn verbreiten. In beiden Orten sorgten die Sitzungen für Spaß.

Es ist ein junges Königspaar mit tierisch guter Laune, das in dieser Session den Tenholter Jecken vorsteht: Tina und Martin Keutmann treten zum Thema „König der Löwen“ als Sarabi und Musafa mit Söhnchen Emil als Simba, der allerdings bei der Abendsitzung fehlte, auf. Ihnen zur Seite stehen die Minister Samira Heppelter als Vogel Zazu und Stephan Nießen als Affe Rafike. Den Schlachtruf „Hakuna Matata!“ (keine Sorgen) ließen die Narren im Antoniushaus überzeugt und mit Nachdruck hören. Und Sitzungspräsident Jörg Schramm wünschte sich, dass sich alle einen schönen Abend machen und die Sorgen des Alltags vergessen.

Damit das Zusammenleben im Ort in nächster Zeit bestens funktioniert, verkündete das Königspaar elf Gebote: So sollte unter anderem jeder mit einem freundlichen Hakuna Matata begrüßt werden, jede Gefahr sollte dem König gemeldet werden, und für Kinder ist das Beteten des Elefantenfriedhofs verboten. Auch sollte sich zukünftig nur noch dort aufgehalten werden, wo die Sonne das Land berührt, und Löwen sind Freunde und keine Feinde. Die Änderung des Straßennamens „In Tenholt“ in „Im geweihten Land“ könnte man doch eigentlich lassen, fand der Sitzungspräsident. Er nahm mit den Tollitäten Platz und Hoppeditz Kenneth Macarthy führte im Weiteren heimische Redner wie Theo Nießen, Annette Buhlmann, Katrin Schiffers und Günther Buhlmann sowie Tänzer in den Saal.

Bei der Sitzung der KG „Laakebüll“ Rath-Anhoven überzeugten die jungen Tänzer mit ihrem Gardetanz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)