Kolumne : Brextremismus

Mönchengladbach Es ist das eingetreten, wo kaum noch jemand mit gerechnet hatte: England hat die EU verlassen! Während britische Jungunternehmer sich fragen, wie es für sie weitergeht (Prinz Harry gehört zu die wenigen, die es gerade noch rechtzeitig außer Landes geschafft haben), sind die EU-Gegner in Feierlaune.

Der als Brexsack zu traurige Berühmtheit gelangte Nigel Farage wollte sogar eine große Austrittsparty schmeißen inklusive Big Ben-Triumphgeläut um null Uhr, aber die die berühmte Glocke schwieg voller Scham. Offiziell, weil der Glockenturm saniert wird, vermutlich aber eher, weil der stolze Big Ben sich nicht von tumbe Brexisten missbrauchen lassen wollte. Ersatzweise wurde Glockengebimmel vom Kassettenrekorder eingespielt, während es in Strömen am regnen war. Treffender hätte man die Feierlichkeiten zur Londoner Geisterstunde nicht orchestrieren können. Boris Johnson, die Energiesparlampe unter die Lichtgestalten, hatte derweil die feinere Gesellschaft zur Brexit-Party in sein Haus in der Downing Street eingeladen und ließ dort „englischer Schaumwein und britische Spezialitäten“ servieren. Spätestens da hätte alle Beteiligten klar sein müssen, was für ein schwerer Fehler sie begangen haben. Uns kann es egal sein, denn wenn man ehrlich ist, hat England sowieso nie richtig zur EU gepasst. Wer sich Essig übers Essen kippt und Bier ohne Schaum trinkt, hat die europäische Lebensart ohnehin nicht verstanden. England war im Europaparlament immer so ein bisschen wie der peinliche Onkel, der auf Familienfeste viel zu früh besoffen ist und dann anfängt, anzügliche Witze zu erzählen. Man lässt ihn gewähren, aber man schämt sich auch für ihn. Zumindest eine historische Tat ist die Engländer gelungen, denn sie sind das erste Mitglied, dass die EU verlassen hat. Ich bin mir aber sicher, dass wir schon bald wieder vollzählig sind, denn in Kürze werden bestimmt die Vorbereitungen für der Beitritt von Schottland beginnen.