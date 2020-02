Kommentar : Wertsachen im Pkw wie eine Einladung

Erkelenz Wenn jeder beachten würde, keine Wertsachen im Auto zu lassen, könnten Autoaufbrecher nicht so oft Beute machen.

Ein Fahrzeug ist kein Tresor. Das mahnt die Polizei seit Jahrzehnten. Trotzdem machen Autoaufbrecher immer wieder Beute. Als Anreiz reicht das Kleingeld zum Parken auf der Mittelkonsole oder eine offen liegende Sonnenbrille. Erst recht bedeuten Taschen, Rücksäcke, Geldbörsen, Jacken oder technische Geräte geradezu eine Einladung an die Kriminellen. Für Fahrzeugpapiere, Dokumente oder Schlüssel ist das parkende Auto kein sicherer Aufbewahrungsort. Das sollte jeder Fahrzeugnutzer beherzigen: Was er nicht durch Diebstahl verlieren will, darf er nicht im Auto lassen. Die aktuelle Serie macht das erneut mehr als deutlich.