Neuer Schiedsmann für Erkelenz : Schlichten ist besser als Richten

Erkelenz Nach zehn Jahren nimmt Schiedsmann Bernhard Prinzen Abschied von seinem ehrenamtlichen Amt.

Zehn Jahre lang war Bernhard Prinzen als Schiedsmann tätig. Zunächst in Mönchengladbach, wo er 50 Jahre lang im Dienste der Stadtverwaltung tätig war, und nach dem Umzug nach Gerderath seit 2014 in Erkelenz. Jetzt ist Schluss für den 66-Jährigen, der nach seinem Eintritt in den Ruhestand im Wohnmobil die Welt entdecken will. „Es ist nicht zumutbar, dass ich jetzt vermehrt die Stellvertreter bitte, während meiner häufigen Abwesenheit meine Aufgabe zu übernehmen. Da ist es für alle Beteiligten besser, einen klaren Schlussstrich zu ziehen“, meinte Prinzen bei seiner Verabschiedung in einer kleinen Feierstunde im Rathaus.

In den meisten Fällen, so Prinzen, habe er in den letzten fünf Jahren nachbarschaftliche Streitigkeiten zu verhandeln gehabt. Oft ist es der Überhang von Bäumen oder Büschen, über dessen Entfernung oder Verbleib sich Nachbarn nicht einig werden und weswegen sie beim Schiedsmann landen. 32 Verfahren habe er in seiner Zeit in Erkelenz durchgeführt, in 20 Fällen habe er eine Schlichtung durchführen können, sagte er. Die anderen landeten beim Amtsgericht, wo es auch häufig zu einem Vergleich käme, sagte Meuters. Es gibt auch kuriose Fälle, an die sich Prinzen sich erinnert; so etwa an denjenigen, bei dem die Fahne an einem Fahnenmast an der Grundstücksgrenze heftig im Wind flatterte und der Nachbar sich in seinem Luftraum gestört fühlte.