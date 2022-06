Saisonfazit Sparta Gerderath : Nach dem Rückzug geht es noch eine Liga weiter runter

Fussball-Kreisliga Nach dem Rückzug aus der Bezirksliga ist Sparta Gerderath nun auch aus der Kreisliga A abgestiegen. Das lag an einer akuten Heimschwäche und Problemen in der Offensive.

Mit 39 Punkten, holte Sparta Gerderath in der abgelaufenen Saison der A-Liga Heinsberg ebenso viele Zähler wie der VfJ Ratheim. Die deutlich schlechtere Tordifferenz gab aber den Ausschlag dafür, dass die Sparta abgestiegen ist. Damit erlebt Gerderath den zweiten Abstieg in Folge, denn vor der Spielzeit hatte man das Team aus der Bezirksliga zurückgezogen.

So seltsam es nach einem Abstieg auch klingen mag, Sparta Gerderath hat eine mehr als solide Rückrunde gespielt. Sieben von insgesamt elf Saisonsiegen, gab es in der Rückserie. Das brachte in der Rückrundentabelle sogar Platz neun ein. Gut waren eigentlich auch zumeist die taktischen Ausrichtungen, an die sich das Team stets gut hielt, und so manchen Gegner an den Rand einer Niederlage brachte. Aber insgesamt eben zu selten, und ohne die oft verdienten Früchte zu ernten.