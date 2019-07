Pfarrer Salentin überbringt Spenden : Hilfe kommt in Sri Lanka an

Hilfe kommt in Sri Lanka an

In Sri Lanka konnte Pfarrer Günter Salentin Spenden aus Erkelenz überbringen. Geholfen wird damit vom Bürgerkrieg traumatisierten Müttern. Foto: Salentin

Erkelenz Vom Bürgerkrieg traumatisierten alleinerziehenden Frauen gibt der Verein „Erkelenz für Sri Lanka“ eine Perspektive. Pfarrer Günter Salentin überbrachte eine Spende, die bei seinem Goldenen Priesterjubiläum zusammengekommen war.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Pfarrer Günter Salentin hatte zu seinem Goldenen Priesterjubiläum um Spenden für das vom Verein „Erkelenz für Sri Lanka“ betreute Projekt „Bien Oottu Industry“ gebeten. Überwältigend groß war die Spendenbereitschaft der Bürger. Es kamen 6420 Euro zusammen sowie als Kollekte in der Festmesse weitere fast 400 Euro. „Dank dieser unerwartet großen Summe kann das Projekt nun vollendet und abgeschlossen werden“, berichtet Salentin, nachdem er sich direkt vor Ort einen Eindruck von der Lage verschaffen konnte.

In den vergangenen Jahren hat der Verein „Erkelenz für Sri Lanka“ dieses Projekt begleitet und finanziell unterstützt, sodass auch ein Arbeits- sowie ein Wohn- und Verwaltungsgebäude gebaut werden konnten. Das Schulgebäude für die Kinder steht kurz vor dem Abschluss, berichtet Salentin. Die Schwestern des „Holy Family Convents“, die das Projekt initiiert haben und betreuen, baten ihn, diese Summe persönlich zu übergeben – und so machte Günter Salentin sich mit einem weiteren Mitglied des Vereins, Mary Selvaratnam, auf nach Sri Lanka. „Der Empfang war begeisternd groß. Die Frauen mit ihren Kindern hatten einen Festakt vorbereitet mit Tänzen, Gesängen und Gedichten und dem obligatorischen Anschneiden des Festkuchens“, schaut Salentin auf die Reise zurück.

Bilanz zu Unterstützung in Sri Lanka

Hilfsorganisation Sarvodaya : Bilanz zu Unterstützung in Sri Lanka

Neusser sind über Anschlag in Sri Lanka bestürzt

Helfer aus Neuss : Neusser sind über Anschlag in Sri Lanka bestürzt

In seiner Zeit in Sri Lanka konnte er auch die anderen Projekte besuchen, die von „Erkelenz für Sri Lanka“ betreut werden, wie das „Home of Joy“in dem behinderte Kinder betreut werden, wenn die Eltern dies nicht leisten können. „Trotz der Behinderung der Kinder ist es kein Haus der Traurigkeit, sondern ein Haus der Freude“, konnte der Erkelenzer sich überzeugen.