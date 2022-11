Ehrungen in Erkelenz 1320 Jahre Bereitschaft für die Feuerwehr

„Es ist ein Abend, an dem sich Freude und Trauer die Hand geben, an dem wir gemischte Gefühle haben. Aber das ist auch in Ordnung so“, sagte Martin Ammernick, stellvertretender Feuerwehrchef der Stadt, am Freitag. Ammernick, erst seit einem knappen Jahr im Amt, leitete durch den Abend, weil Wehrleiter Helmut van der Beek für 35 Jahre Mitgliedschaft selbst zu den Geehrten gehörte. „Ich bin mir sicher, dass Peter Jansen gewollt hätte, dass ihr, die Geehrten, heute im Vordergrund stehen. Er wird sich über ein Lächeln in euren Gesichtern freuen, von wo genau er gerade auch zusieht.“