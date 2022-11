Alt-Bürgermeister Erkelenz trauert um Peter Jansen

Schon mit seinem Amtsantritt 2016 stand für Jansen fest, dass er längstens bis 2020 im Amt bleiben möchte. So kam es dann auch, zur Kommunalwahl 2020 trat er für seine CDU nicht mehr an – und Jansen hatte sich gemeinsam mit seiner Frau Gabriele viel vorgenommen für seinen Ruhestand. Fahrradtouren etwa, oder Urlaube mit dem neuen Wohnmobil. Zeit mit der Familie, mit seinen beiden Söhnen, deren Frauen und seinen Enkelkindern verbringen. Am Ende kam es ganz anders. Zunächst war es die Corona-Pandemie, die bereits die letzten Monate des Bürgermeisters im Amt maßgeblich beeinflusste. Dann stürzte Jansen bei Arbeiten am Dach seines Wohnmobils von der Leiter, hatte beide Arme in Gips. Im vergangenen Jahr erhielt Jansen schließlich die Diagnose zu seiner schweren Krankheit. Er kämpfte, blieb optimistisch, nahm weiterhin an Veranstaltungen wie Konzerten teil – immer positiv bleiben. Je länger er kämpfte, desto schwerer zeichnete Jansen der Kampf gegen seine Krankheit, in diesem Jahr war er kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Wohl jeder Erkelenzer hätte ihm einen erfüllten Ruhestand gewünscht, nach 16 Jahren voller Arbeit, Verantwortung und Abendterminen. Für Jansen kam es leider anders.