Besitzer stammte aus Schwanenberg Historischer Druck von 1754 ein Geschenk ans Stadtarchiv

Da die in dem Band erstmals gesammelt veröffentlichten Verordnungen etwa 100 Jahre geltendes Recht für die reformierten Gemeinden in den genannten Gebieten waren, handelte es sich bei dem Buch um ein Standardwerk, das in keiner reformierten Pfarrerbibliothek fehlen durfte. Ein Vermerk belegt, dass das Buch aus dem Nachlass von Johannes Lauffs stammt. Dieser wurde 1734 in Eschweiler geboren und 1767 Pfarrer in Schwanenberg.