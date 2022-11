Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Postfahrzeug landet nach Unfall auf der Seite

Betrug mit Online-Guthaben Betrügern ist es am Mittwochabend gelungen, am Telefon Online-Guthaben von einer Mitarbeiterin der Esso-Tankstelle auf der Kölner Straße in Erkelenz zu erhalten. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser brachte die Frau dazu, mehrere Guthaben-Codes für die Smartphone-Plattform Google Play auszugeben. Vor der Ausgabe rief noch ein zweiter Unbekannter an, der sich als Sohn der Pächterin ausgab und mitteilte, dass der Vorgang so durchgeführt werden sollte. Erst später fiel der Betrug auf. Laut Polizei kommt es häufiger zu solchen Betrugsversuchen. Meist geben sich die Täter als Beschäftigte eines Unternehmens aus, die das elektronische Netzwerk prüfen wollen.