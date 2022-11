Columbia Donnerberg überraschend stark SC 09 Erkelenz teilt die Punkte mit dem Schlusslicht

Chancen zur erneuten Führung hatte Erkelenz dann in der 13. Minute durch einen Kopfball von René Louis, der traf nach einer Ecke von Nickels nur den Pfosten, wie auch Valicek in der 25. Minute am Pfosten scheiterte. Donnerberger Chancen vereitelten anschließend Torwart Patza oder Ersatzlibero Yannik Fongern, der den nominellen Abwehrchef Marcel Merten vertreten musste, der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt war. So ging es leistungsgerecht mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.