An Erminig spielt in Lövenich Ein ganz besonderes Konzert in der Volksbank

Ein außergewöhnliches Konzert präsentierte die Volksbank Heinsberg im Rahmen ihrer Reihe „Kultur in der Bank“. Im Regionalzentrum in Lövenich, das bis zu der Fusion der beiden Genossenschaftsbanken aus Erkelenz und Heinsberg in diesem Jahr noch der Hauptsitz war, war die saarländische Gruppe An Erminig zu Gast. Barbara Gerdes, Andreas und Hans-Martin Derow nahmen die Besucher mit auf eine Reise in die Bretagne. Ihre Stücke entführten die Zuhörer in eine vergangene Zeit, wo Musiker von Ort zu Ort zogen und musikalisch die Neuigkeiten weiterverbreiteten, lange bevor es Zeitungen gab.