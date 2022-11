Versammlung in Mönchengladbach Zweckverband Landfolge stellt Forderungen an Politik

Erkelenz · Vor dem Hintergrund des vorgezogenen Ausstiegs aus dem aktiven Braunkohletagebau hat der Zweckverband Landfolge in seiner Versammlung am Mittwoch Forderungen an die Politik formuliert.

25.11.2022, 05:10 Uhr

Geschäftsführer Volker Mielchen: „Der Tagebau Garzweiler endet 2030 statt 2038. Das heißt, dass wir den Strukturwandel viel schneller bewältigen müssen. Das heißt aber auch, dass die Pläne für die Tagebaufolgelandschaft nochmals überarbeitet werden müssen.“ Mielchen denkt dabei an den künftigen See, der in den kommenden 40 Jahren mit Rheinwasser gefüllt werden soll. „Der geplante See befindet sich nun viel weiter östlich, der ursprünglich dritte Umsiedlungsabschnitt auf dem Gebiet von Erkelenz bleibt erhalten. Als Zweckverband müssen wir in die Erarbeitung der neuen Leitent­scheidung der Landesregierung eng einbezogen werden“, sagte Mielchen. „Wir brauchen auch zusätzliche Unterstützung von Bund und Land zur Bewältigung dieser Aufgaben.“ Die Verbandsversammlung hat sich zudem mit den Planungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) Garzweiler 2037 auseinandergesetzt. Die IGA soll ihrerseits in das Konzept einer Internationalen Bau- und Technologieausstellung im Rheinischen Revier eingebettet sein Verbandsvorsteher Gregor Bonin: „Die IGA könnte der Region ein selbst gewähltes Zieldatum geben, um in der gewaltigen Transformationsaufgabe ein gutes Stück nach vorn zu kommen.“ Zu Beginn der Sitzung hatte der Zweckverband dem verstorbenen Erkelenzer Alt-Bürgermeister Peter Jansen gedacht. Jansen war ein Hauptgrund dafür, dass der Zweckverband entstanden ist und stets eine Triebfeder hinter dem interkommunalen Projekt, sagte Martin Heinen als Vorsitzender der Versammlung.

(RP)