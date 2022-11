L 277n schon jetzt nicht mehr zeitgemäß Erkelenzer wehren sich gegen Landstraße

Nicht nur in Hückelhoven wird in diesen Tagen viel über den Sinn und Unsinn von Landstraßen gesprochen: Auch in der Erkelenzer Stadthalle bei der Arbeitsgemeinschaft Tagebau diskutierten am Dienstagabend Betroffene emotional über die geplante L 277n. Die Straße soll die neue Nord-Süd-Verbindung im Erkelenzer Osten werden, hat aber ein großes Problem: Geplant ist sie noch unter der Voraussetzung, dass der Tagebau Garzweiler einen deutlich größeren Teil der Stadtfläche in Anspruch nimmt und unter anderem die fünf nun geretteten Kohledörfer verschwinden. „Es ist aus unserer Sicht fatal, diese Straße auf einer Grundlage noch zu planen, die de facto noch nicht vorhanden ist“, sagte Jupp Gormanns stellvertretend für viele ähnlich denkende.