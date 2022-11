Reinigungsaktion in Erkelenz Heimatverein pflegt den Alten Friedhof

Der Alte Friedhof auf der Brückstraße in Erkelenz ist eine der älteren noch erhaltenen Stätten in der Stadt. Im Jahr 1825 wurde er vor den Toren der Stadt eingeweiht, in den folgenden Jahren zweimal erweitert und im Jahr 1969 geschlossen. Er ist denkmalgeschützt und bildet jetzt eine Parkanlage inmitten der Stadt. Sein etwas verwuchertes, modriges Erscheinungsbild hat unweigerlich einen gewissen Charme – nun war es aber höchste Zeit, ihn gründlich zu pflegen.