Der beste Chor des Westens : Ein Chor gibt den Ton an

Erkelenz Das Vokalensemble Amaryllis macht seit 30 Jahren gemeinsam Musik. Freitag ist es im WDR bei „Der beste Chor des Westens“ im TV zu sehen.

Kurz bevor sich die Tür zur Bühne öffnet, steigt der Puls bei Nadja Ammari und dem Vokalensemble Amaryllis merklich – kein Wunder: Denn hinter dieser Tür wartet für den 17-köpfigen Chor die große Bühne in der Zeche Zollverein, 1000 Zuschauer und die Fachjury des WDR-Wettbewerbes „Der beste Chor im Westen“. Mit anderen Worten: Es wartet der größte Auftritt in der 13-jährigen Geschichte des Vokalensembles. „Wir hatten alle das Gefühl, dass es Ewigkeiten gedauert hat, bis wir endlich auf die Bühne durften“, beschreibt Chormitglied Katja Hauke die bangen Sekunden vor dem Auftritt beim größten Chor-Wettbewerb Nordrhein-Westfalens.

2006 gründet sich das Vokalensemble Amaryllis. Doch die Chormitglieder kennen sich alle schon viel länger. Die meisten machen seit mehr als 30 Jahren gemeinsam Musik. „Wir haben zusammen im Kinder- und Jugendchor in Mönchengladbach-Rheydt angefangen“, erklärt Leiterin und Dirigentin Nadja Ammari. „Mit der Zeit sind wir dem entwachsen und haben in einem fließenden Übergang Amaryllis gegründet.“ Mittlerweile sind die 17 Ensemblemitglieder mehr als nur Chorkollegen. Sie sind Trauzeugen, Paten, Freunde. „Wir sind mehr als ein Chor. Alle kennen sich seit der Kindheit, deshalb läuft es auch so familiär ab“, ergänzt Ammari.

Dass der Chor, der seinen Sitz in Rheydt hat und im heimischen Erkelenzer Musikraum von Nadja Ammari probt, an diesem Sonntagabend mit 20 anderen Chören zur Fernsehaufzeichnung der WDR-Sendung in die Essener Zeche Zollverein gefahren ist und in wenigen Momenten auf die große Bühne treten wird, ist auch Kerstin Knack zu verdanken. Das Chormitglied war schon länger Fan der Gesangshow, die nun in seine vierte Staffel geht, und hatte angeregt, dass man sich doch auch mal bewerben könne. Einen Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist reichte der Chor ein zusammengeschnittenes Video aus unterschiedlichen Auftritten ein.