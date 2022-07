Kein Gas durch Nordstream 1 : Putins infames Spiel

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Düsseldorf/Berlin Die Wartungsarbeiten und die Lieferunterbrechung bei der Ostseepipeline werden zur Nagelprobe zwischen Russland und dem demokratischen Europa. Warum es für den Kremlherrscher auch eine gute Option ist, dem Westen weiter Gas zu liefern.

Wladimir Putin gilt als Spieler, der mit einem schlechten Blatt gern sehr hoch pokert. Tatsächlich nutzt der russische Präsident derzeit seine Optionen geschickt, um den Westen zu verunsichern. Das ist gegenwärtig das Hauptziel seiner aggressiven Konfrontationspolitik. In der Ukraine lässt Putin nach einem verheerenden Auftakt für die russische Armee nun seine erbarmungslose Kriegsmaschine Stück für Stück das Land von Osten her zerstören. Gleichzeitig spielt er die Gas-Karte geradezu teuflisch virtuos aus.

Zehn Tage starrt der Westen und insbesondere Deutschland nun auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wie das Kaninchen auf die Schlange. Wird Putin nach der Wartung die Gaslieferung wieder hochfahren? Geht er auf Null? Wird er nur einen Teil der vertraglichen Leistung liefern wie vor der Wartung? Es gefällt dem Kremlherrscher wohl, den Westen im Unklaren zu lassen und die vom Gas abhängige Industrie und die Verbraucher maximal zittern zu lassen. Das ist sein infames Spiel, bei dem er wie bei einer möglichen Eskalation des Kriegs in der Ukraine alle Trümpfe in seiner Hand hat.

Der Westen sollte sich trotzdem nicht darauf nicht einlassen, sondern, wie Wirtschaftsminister Habeck es sagte, für das Beste arbeiten und sich auf das Schlimmste einstellen. Immerhin sind alle Betroffenen bis in die Fingerspitzen motiviert. Die Industrie arbeitet Tag und Nacht an Alternativlösungen, in der Öffentlichkeit gibt es eine breite Debatte ums Sparen. Ganz überrascht kann also niemand sein, wenn Putin nun wirklich das Gas abdreht und uns ein kalter Winter bevorsteht.

Es ist aber genauso gut möglich, dass der Diktator aus Moskau nur blufft. Denn bisher fährt er ganz gut damit, dass er lediglich die Leistungen massiv drosselt, aber über die gestiegenen Preise genauso viel einnimmt. Er schadet also dem Westen – ohne selbst allzu große Verluste hinnehmen zu müssen. Auch Putin sind die Hände gebunden. In Normalzeiten exportiert Russland 155 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa und nur zehn Milliarden nach China. An dieser Relation kann er kurzfristig kaum etwas ändern. Das spricht eher gegen einen kompletten Ausfall.

Zum anderen kann er selbst nach einem Wiederanfahren der Lieferungen jederzeit nachsteuern. Stoppt er komplett, wird der Westen sofort auf Krisenmodus umstellen und kann damit noch einmal eine ganz andere Dynamik des Sparens und der Substitution entfachen. Zudem muss Putin mit Rückschlägen bei der Kriegführungin der Ukraine rechnen, so dass er in Kombination mit fehlenden Einnahmen selbst in eine unangenehme Bedrängnis kommen könnte.