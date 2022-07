Welttournee „Music of the spheres“ : Ukrainischer Kinderchor singt zusammen mit Coldplay auf der Bühne

Chris Martin steht auf der Bühne. Seine britische Band Coldplay hat im Berliner Olympiastadion einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne geholt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin Gänsehautmomente gab es am Sonntagabend bei einem Coldplay-Konzert im Berliner Olympiastadion. Die britische Band holte einen ukrainischen Kinderchor auf die Bühne und sang mit ihnen den Coldplay-Song „Something Just Like This“.

Die britische Band Coldplay hat im Berliner Olympiastadion einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne geholt. Gemeinsam mit Sänger Chris Martin (45) sangen die Kinder und Jugendlichen am Sonntagabend „Something Just Like This“ - und sorgten im Publikum für Gänsehaut-Momente. Die Coldplay-Musiker sind derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland unterwegs. An drei Abenden treten sie im Berliner Olympiastadion auf, das am Sonntagabend voll war. Chris Martin lobte die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen.

In den sozialen Netzwerken tauchten nach dem Konzert unter dem Hashtag „ColdplayBerlin“ Videos von dem gemeinsamen Auftritt der britischen Band und des ukrainischen Kinderchors auf. Der Chor heißt „Color Music“. In einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks vom 10. Juli wurden die jungen Musiker vorgestellt. Insgesamt sind knapp 70 Kinder im Chor, etwa 30 von ihnen konnten für das Konzert aus Deutschland und dem europäischem Ausland anreisen. Seit Beginn des Krieges hätten die meisten Kinder sich nicht mehr gesehen, heißt es im Bericht des NDR.

