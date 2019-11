Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes : Baugebiet nicht durchgehend barrierefrei

Erkelenz Planungsmängel beim Oerather Mühlenfeld sieht der Erkelenzer Behindertenbeauftragte. Das Neubaugebiet wird derzeit erweitert. Laut Andreas Ullmann ist Barrierefreiheit aber nicht überall eingeplant, was es zu beheben gelte.

Der Lärmschutzwall an der Landstraße 19 wächst, und dahinter ist begonnen worden, die Kanäle, Straßen und Wege für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes anzulegen. An den Plänen dazu übt Andreas Ullmann, der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Erkelenz, jedoch Kritik und fordert Korrekturen. „Ein Kreisverkehr ist beispielsweise nur zu 50 Prozent barrierefreie geplant worden“, nannte Ullmann im Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte ein Beispiel.

Das Oerather Mühlenfeld wird seit Oktober zum zweiten Mal erweitert, so dass dort in etwa zehn Jahren fast 4000 Menschen leben werden. Doppelt so viele wie heute. Etwa ein Jahr wird zunächst die Erschließung des ersten Bauabschnitts dauern, so dass der private Wohnungsbau dort 2021 starten kann. Seit dem Jahr 2003 entwickelt die Stadt Erkelenz das Neubaugebiet über ihre Tochtergesellschaft GEE.

Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte hält an der Planung fest, in der Mitte des Kreisverkehrs Brückstraße mit einem Kunstwerk an das ehemalige Stadttor (Brücktor) zu erinnern. Das war 2013 beschlossen worden. Die Auswahl fiel damals auf eine Idee des Erkelenzers Hatto Haak (Foto). Weil sich die Umsetzung kostenintensiv gestaltete, war die Planung zwischenzeitlich im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung und dem Bezirksausschussvorsitzenden abgebrochen worden. Jetzt überlegte der Bezirksausschuss, das Projekt neu auszuschreiben. Eine Mehrheit fand aber, dass an dem alten Beschluss festgehalten werden soll.

Nicht nur an den Wegen und am Kreisverkehr sieht Ullmann ein Problem kommen. „Per Gesetz sind auch Haltestellen barrierefrei zu gestalten“, erinnerte der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte. In alten Dörfern im ländlichen Raum sei die Forderung schwer umzusetzen, bei einem Neubaugebiet seiner Meinung nach aber schon. „Beispielweise sind in der Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes keine Wartehäuschen eingeplant. Rollstuhl- und Rollatorfahrer haben allerdings Probleme, bei Regen einen Schirm zu halten“, riet Andreas Ullmann dazu, auch an diesem Punkt nachzuplanen. Ihm sei das Fehlen solcher Häuschen „unverständlich, wo allenthalben mehr ÖPNV aus Klimaschutzgründen gefordert wird“.