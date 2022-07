Über die Rolle : Sie spielen die Zirkusdirektorin bei den Neusser Musicalwochen

Neuss Kyriaki Sismanidou und Jana Meskes spielen die „älteste“ Figur auf der Bühne: Zirkusdirektorin Cleo. Welche Songs sie singen - und was es mit ihrer „Bühnen-Tochter“ auf sich hat.

„Wer Popsongs mag, wird unsere Musicalproduktion feiern“, da ist sich Kyriaki Sismanidou sicher. Die Dreißigjährige steht zum zweiten Mal bei den Neusser Musicalwochen auf der Bühne und ist dem Publikum als „Motomouth Maybelle“ aus der Vorjahresproduktion „Hairspray“ bekannt. Sie und Jana Meskes (31), die 2021 zum ersten Mal bei den Neusser Musicalwochen dabei war, sind die ältesten Darstellerinnen der diesjährigen Produktion. Folgerichtig spielen sie auch die „älteste“ Figur auf der Bühne: Zirkusdirektorin Cleo. Wie alle Ensemblemitglieder haben die beiden Darstellerinnen die Rolle entscheidend mitentwickelt. „Cleo ist eine starke Frau, unabhängig, mit einer künstlerischen Vision“, verrät Jana. Starke Songs sind Cleo auf den Leib geschrieben (darunter Soli aus „The gratest Showman“ oder Stücke von „Adele“ bis „Queen“)und werden von Kiki bzw. Jana interpretiert. Wo eine starke Mutter agiert, hat es eine Tochter nicht immer leicht… so spielt „Sam“ (Sonja Klempert, Bildmitte und Sina Rohde, nicht auf dem Foto) mit dem Gedanken, den Zirkus zu verlassen. Gefährdet sie damit die Zukunft des ganzen Unternehmens? Das erfahren die Zuschauer dann bei der Premiere am 19. August um 20 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 02131-904122 oder per Mail an info@altepost.de.