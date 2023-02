Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei fasst Serieneinbrecher

Erkelenzer Land · Insgesamt 14 Mal an nur einem Tag schlug der Täter in Wegberg und Umgebung zu. Er sitzt wegen ähnlicher Delikte bereits in Untersuchungshaft. In Heinsberg wurde eine Frau das Opfer eines Betrugs per Messenger-Dienst.

01.02.2023, 14:42 Uhr

Die Polizei hat einen Serieneinbrecher ausfindig machen könnten, der in Wegberg sein Unwesen getrieben hat. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Serieneinbrecher gefasst Der Polizei ist es gelungen, eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen aufzuklären. Im August 2022 wurden in Wegberg sowie den umliegenden Stadtteilen an nur einem Tag vierzehn Ermittlungsverfahren aktenkundig. Ermittlungen führten die Kriminalisten nun auf die Spur eines Mannes, der wegen ähnlicher Straftaten bereits in Untersuchungshaft sitzt. Der 27-Jährige wird sich vor Gericht verantworten müssen. In Wohnhaus eingedrungen Am Dienstag, 31. Januar, drangen Einbrecher an der Venloer Straße in Wegberg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 16.10 und 18.30 Uhr. Lebensmittelautomat aufgebrochen Am frühen Mittwochmorgen, 1. Februar, brachen Unbekannte zwischen 3.15 Uhr und 3.45 Uhr einen Lebensmittelautomaten an der Kölner Straße in Erkelenz auf und entwendeten die Kasse. Betrug per Messenger-Dienst Wieder ist es Betrügern gelungen, eine Frau davon zu überzeugen, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Die 67-Jährige wurde von den Tätern am Dienstag, 31. Januar, per Messenger-Dienst angeschrieben. Die Vorgehensweise glich der, mit der Betrüger immer wieder an Geld kommen: Man gab sich als Sohn der Frau aus und brachte sie dazu, einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Als die Heinsbergerin den Betrug bemerkte, erstattete sie Anzeige.

(RP)