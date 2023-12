Mutmaßlicher Serieneinbrecher geschnappt 66-Jähriger hinterließ an 47 Tatorten DNA

Lange Zeit waren die Einbruchsermittler der Bonner Polizei einem Phantom auf der Spur. Am vergangenen Donnerstag (14. Dezember) konnten die Beamten schließlich zwei mutmaßliche Serieneinbrecher bei einer PKW-Kontrolle in Bonn-Beuel festnehmen. Ein 66-Jähriger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, da er in drei Fällen von Einbrüchen dringend tatverdächtig ist. Sein 32-jähriger Sohn, der mit im Auto saß, wurde erkennungsdienstlich erfasst und aus dem Gewahrsam wieder entlassen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchwerkzeug.