Viel Musik und ein Karnevalszug Gerderhahn lädt zur Black & White-Party

Bekannt bei den Gerderhahnern ist die Black & White-Party am Karnevalssamstag. Die Veranstaltung am Samstag, 18. Februar, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Vorverkaufsstellen sind Living Hair, In Gerderhahn 8, Hofladen Feiter, In Gerderhahn 107, Friseursalon Korsten in Hetzerath und Viehausen in Erkelenz, Kölner Straße. Die Gerderhahner Mehrzweckhalle ist in Schwarz und Weiß getaucht, auch die Besucherinnen und Besucher sollten in diesen Farben gekleidet sein.