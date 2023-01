Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei ertappt Verkehrssünder

In Heinsberg, Geilenkirchen, Übach-Palenberg und auf der Bundesstraße 57 bei Erkelenz-Granterath stießen die Einsatzkräfte auf Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. In Übach-Palenberg ertappten die Beamten einen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Ebenfalls in Übach-Palenberg stellten die Polizisten bei einer Kontrolle fest, dass die betroffene Person Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.