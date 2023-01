Projekt H2HS Wasserstoff-Produktion auch in Erkelenz?

H2HS – so heißt das Zauberwort, mit dem der Kreis Heinsberg zu einer federführenden Region in Deutschland im Bereich der Wasserstoff-Technologie werden will. Fernab jeglicher Förderungsmöglichkeiten und Zuschussanträgen mit langwierigen, komplizierten Bearbeitungsprozeduren macht sich der Kreis auf dem Weg in einer Zukunft, die von der Produktion und der Nutzung von grünem Wasserstoff geprägt ist. Mittelfristig soll davon auch die Stadt Erkelenz profitieren.