Klever Richterin Wann kommt man eigentlich in Untersuchungshaft?

Ein Satz, den man so oder in ähnlicher Form immer wieder in Polizeimeldungen liest, ist folgender: „Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl verkündete.“ Was macht eigentlich ein Haftrichter? Wann entscheidet er, dass ein Beschuldigter in Untersuchungshaft muss? Welche Voraussetzungen müssen vorliegen? Dazu gab nun Miriam Rehbein, Richterin am Amtsgericht Kleve, Auskunft.