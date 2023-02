Besondere Auftritte in Erkelenz geplant Cornelius-Burgh-Chor feiert 40. Geburtstag

Los geht es am Sonntag, 30. April, wenn der Chor um 10 Uhr in St. Lambertus gemeinsam mit dem Erka Brass Project spielt. Am Sonntag, 3. September, steht gemeinsam mit dem städtischen Musikverein auf dem Hof der Erkelenzer Burg das Serenadenkonzert an. Am Montag, 4. Dezember, tritt der Chor im Rahmen der Meisterkonzert-Reihe in der Stadthalle auf. „Für alle oder auch ein paar dieser Termine würden wir uns sehr über Verstärkung freuen“, sagt Reinhold Richter, Dirigent des Chors. Gesungen wird in der Kirche die Missa Brevis von Jacob de Haan, beim Serenadenkonzert erklingen Operettenmelodien und beim Meisterkonzert wird es weihnachtlich aus Bachs Weihnachtsoratorium.