Vortragsabend beim Erkelenzer Heimatverein Dunkelstes Kapitel deutscher Geschichte

Josef Hahn, nach dem der Burgplatz benannt ist, sei damals nicht nur Herausgeber des Erkelenzer Kreisblatts gewesen, sondern auch sehr engagiert in der Zentrumspartei, die in Stadtrat und Kreistag zunächst sehr stark gewesen sei. Die reichsweiten Entwicklungen seien auch im Erkelenzer Land spürbar gewesen. So hätten bei den Reichstagswahlen vom Mai 1928 andere Parteien mehr und mehr Stimmenanteile bekommen. Zum Vergleich: Neun Prozent der Erkelenzer Stimmen entfielen, so Mercks, bei den Reichstagswahlen im September 1930 auf die NSDAP, 44 Prozent waren es im März 1933. Rund 30 Prozent der Sitze in Stadtrat und Kreistag gingen laut Mercks nun an die Nationalsozialisten. „Der Aufstieg hatte hier ein niedrigeres Niveau, verlief aber ähnlich wie bei den Reichstagswahlen.“