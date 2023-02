Sondersitzung mit Ministerinnen-Besuch Erkelenzer Rat würdigt Verdienste von Peter Jansen

So erinnere sich die Ministerin noch genau an den 10. September 2018, als sie auf Drängen Jansens nach Holzweiler gekommen war, um mit Bürgern über Perspektiven und dringend nötige Entscheidungen zu diskutieren. „Jetzt machen Sie als Stadt sich auf eine Reise, die Jansen damals schon gesehen hat“, so Scharrenbach. Am Donnerstag beginnt mit einer Veranstaltung in der Stadthalle ein Bürgerbeteiligungsverfahren, das die aufwendige Neuplanung der fünf geretteten Kohledörfer zum Ziel hat.