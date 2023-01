Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Zwei Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht

Am Samstagabend war ein 65-Jähriger gegen 22.10 Uhr als Fußgänger auf der Nikolausstraße am linken Fahrbahnrand in Richtung Oberstraße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender weißer Kleinbus touchierte den Mann mit dem rechten Außenspiegel an der rechten Schulter. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Fahrer hielt zunächst an und gab vor, die Polizei zu verständigen. Kurz danach entfernte er sich jedoch in Richtung Karken. Der Fahrer war circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von schmaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare. Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, sollen sich unter der Nummer 02452 920 0 an die Polizei wenden.