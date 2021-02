Der Winter : Bis zum Wochenende keine Müllabfuhr

EMMERICH Bei dem Wetter traut sich die Müllabfuhr nicht auf die Straße. Jetzt heißt es in Emmerich: Abwarten und die Mülltonnen wieder reinholen!

In der Pressemitteilung heißt es: „Das gilt neben den regulären Abfuhren, wie Papier, Glas oder Restmüll auch für die Abholung von Sperrgut. Die Abfuhren werden nach Aussage des Entsorgungsunternehmens so schnell wie möglich nachgeholt. Ersatztermine stehen allerdings derzeit noch nicht fest.“ Die Verwaltung bittet die Menschen, in den nächsten Tagen ihre Müllgefäße und Sperrmüll nicht an die Straße zu stellen oder sie – falls sie schon an der Straße stehen – wieder rein zu holen.