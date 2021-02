Leichenfund im Stadtgarten : Toter Radfahrer: Reeser (58) starb an Krankheit

REES Der 58 Jahre alte Reeser, der am Montag tot im Stadtgarten gefunden wurde, ist nicht an den Folgen eines Sturzes gestorben. Das hat die Obduktion des Mannes ergeben.

(bal) Der Radfahrer, der am Montagmorgen tot im Reeser Stadtgarten aufgefunden wurde, ist an den Folgen einer inneren Krankheit und nicht an einem Sturz gestorben. Das habe das Ergebnis der jetzt durchgeführten Obduktion gezeigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.